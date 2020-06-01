Хулиган разбил окна в грузовике чемпиона НБА.

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Джей Ар Смит избил одного из участников беспорядков в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Clutch Points, Смит догнал и избил белокожего человека, который разбил окна машины баскетболиста. Видео драки опубликовал американский таблоид TMZ.

НБА Открыл новый вид креветок, дружит с диктатором. Где сейчас легендарный состав «Чикаго Буллз» 22/05/2020 В 17:29

«Хочу, чтобы вы знали прямо сейчас, пока не увидите эту чушь в каком-то другом месте. Один из этих маленьких белых мальчиков не понял, куда попал. Он разбил окно в моем грузовике. Это случилось в жилом районе. Здесь нет никаких магазинов, ничего в этом роде. Он разбил мое окно. Я догнал его и проучил. Итак, когда отснятый материал выйдет и вы его увидите, знайте следующее: я догнал его и проучил. Он разбил мое окно.

Это не преступление на почве ненависти. У меня нет проблем ни с кем, ни у кого нет проблем со мной. Проблема в системе. Этот мерзавец разбил мое окно, и я проучил его. Он не знал, чье окно он разбил, поэтому получил», – объяснил Смит свой поступок.

В мае в США началась волна протестов и беспорядков после убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда белокожим полицейским.

Смит в последний раз выходил на паркет в ноябре 2018 года.

«Я единственный, кто высказывается». Хэмилтон обрушился на коллег после убийства в Миннеаполисе

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

НБА «Меня взломали». В инстаграме баскетболиста «Денвера» появилось видео орального секса с девушкой 24/03/2020 В 17:55