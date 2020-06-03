Память легенды чтут даже в непростое время.

Вдова Коби Брайанта Ванесса поделилась фотографиями сохраненных в период протестов граффити в память о муже.

Во многих городах США полиция уже несколько дней не может справиться с беспорядками после убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда. В ходе протестов люди громят магазины, автомобили и вообще все, что попадается под руку, но мемориалы Коби Брайанта остаются в целости.

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Ванесса опубликовала скрин твита, который гласит: «Они знают – Коби неприкасаемый». К публикации прикреплен снимок магазина с заколоченными окнами и граффити Коби между ними.

Вдова легенды баскетбола выложила в сторис инстаграма еще с десяток фотографий сохраненных мемориалов.

Частный вертолет экс-баскетболиста разбился 26 января 2020 года примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли его дочь и еще несколько человек.

Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион. Коби завершил карьеру на третьем месте по очкам в НБА за всю историю, но за сутки до трагедии его обошел Леброн Джеймс.

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