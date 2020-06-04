Стивен Джексон помогает Джианне Флойд справиться с потерей отца.

Бывший баскетболист и друг погибшего Джорджа Флойда Стивен Джексон взял покровительство над его дочерью Джианной.

Джексон опубликовал в инстаграме фото с 6-летней девочкой у себя на шее и подписал: «Не волнуйся, близнец, я присмотрю за ДжиДжи. Знай это. Я забочусь о братьях». На второй фотографии в публикации – скрин краудфандинга в помощь девочке, экс-спортсмен хочет собрать для нее 100 тыс долларов.

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После Джексон выложил видео, на котором Джианна кричит: «Папа изменил мир».

Джексон – чемпион НБА-2003 в составе «Сан-Антонио Спёрс».

Он завершил карьеру в 2014 году.

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