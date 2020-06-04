ESPN: сезон НБА возобновится в конце июля в «Диснейуорлде»

Вот это поворот.

Совет управляющих НБА готовится одобрить план по возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. НБА планирует рестарт сезона с участием 22 команд на базе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. В турнире примут участие 13 клубов из Западной конференции и девять – из Восточной.

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Помимо 16 команд, которые на момент приостановки сезона находились в зоне плей-офф, в «Диснейуорлде» сыграют «Нью-Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон».

Возобновление сезона запланировано на 31 июля, финиш – на 12 октября.

В случае если клуб, занимающий девятое место в таблице, будет отставать от команды на восьмой строчке меньше, чем на 4 победы, для определения последней путевки в плей-офф разыграют турнир между двумя командами: клуб с девятого места потеряет шансы на борьбу в случае одного поражения, команда с восьмого – в случае двух поражений.

«Дисней» из-за ковида потерпел громадные убытки, так как большая часть прибыли шла от тематических парков.

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