Легенда НБА Винс Картер завершил карьеру

«Атланта» не вышла в плей-офф и больше не сыграет в сезоне-2019/20.

Баскетболист «Атланты» Винс Картер завершил карьеру, сыграв последний матч в НБА до приостановки Лиги из-за пандемии коронавируса.

43-летний Картер несколько раз намекал на завершение карьеры в конце сезона-2019/20, а «Атланта» не пробилась в плей-офф и не сыграет после рестарта НБА. Следовательно, Картер уже провел последний матч и больше не появится на паркете. Прощальный пост появился в инстаграме ESPN.

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Рестарт НБА запланирован на 31 июля, сезон будет доигран 12 октября.

Картер – первый игрок в истории НБА, выходивший на площадку в четырех десятилетиях. Он занимает третье место по числу матчей в лиге (1541).

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