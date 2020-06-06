Майкл Джордан
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Его воздушество не обошел стороной главную тему последних недель.
Легендарный баскетболист Майкл Джордан и компания Jordan Brand пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расовой дискриминацией.
«Жизни темнокожих имеют значение, и это не сомнительное утверждение. До тех пор, пока укоренившийся расизм, разрушающий различные социальные институты нашей страны, не будет полностью уничтожен, мы будем стремиться защищать и улучшать жизнь темнокожих людей.
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В течение следующих 10 лет мы будем делать пожертвования в размере 100 миллионов долларов для организаций, занимающихся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и широкого доступа к образованию», – говорится в официальном заявлении.
- 57-летний Джордан – шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
- Протесты против расовой дискриминации в США начались на фоне убийства полицией темнокожего мужчины Джорджа Флойда.
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