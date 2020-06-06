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Джордан пожертвует на борьбу с расизмом 100 миллионов долларов

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Майкл Джордан

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Его воздушество не обошел стороной главную тему последних недель.

Легендарный баскетболист Майкл Джордан и компания Jordan Brand пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расовой дискриминацией.

«Жизни темнокожих имеют значение, и это не сомнительное утверждение. До тех пор, пока укоренившийся расизм, разрушающий различные социальные институты нашей страны, не будет полностью уничтожен, мы будем стремиться защищать и улучшать жизнь темнокожих людей.

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В течение следующих 10 лет мы будем делать пожертвования в размере 100 миллионов долларов для организаций, занимающихся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и широкого доступа к образованию», – говорится в официальном заявлении.

  • 57-летний Джордан – шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
  • Протесты против расовой дискриминации в США начались на фоне убийства полицией темнокожего мужчины Джорджа Флойда.

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