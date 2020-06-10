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Экс-игрок «Лейкерс» собрался в президенты. Он обещает бесплатную марихуану, хлопья и грудное молоко

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Метта Уорлд Пис

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
несколько секунд назад

Баскетболист представил четкую предвыборную программу.

Бывший баскетболист «Лейкерс» Метта Уорлд Пис рассказал о своем желании баллотироваться на пост президента США и дал несколько обещаний, которые могут понравиться потенциальным избирателям.

«Когда я буду баллотироваться на пост президента в 2024 году, я не только легализую марихуану, но и сделаю ее бесплатной», – написал Уорлд Пис в твиттере. Сейчас твит уже удален; слова экс-баскетболиста приводит Sport24.

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Как отмечает Lenta.ru, Уорлд Пис также пообещал гражданам выдавать по бесплатной коробке хлопьев и организовать свободную продажу грудного молока.

  • Помимо «Лейкерс», Уорлд Пис выступал за ряд клубов НБА, в том числе за «Чикаго», «Индиану», «Сакраменто» и «Хьюстон».
  • В 2004 году Метта получил награду как лучший оборонительный игрок лиги.
  • В 2010-м стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс».

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