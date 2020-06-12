Лонни Уокер поделился жуткой историей из детства.

Баскетболист «Сан-Антонио» Лонни Уокер объяснил радикальную смену имиджа.

Раньше на голове игрока красовалось огромное афро с косичкой, но он избавился от яркого атрибута. Причина довольно жуткая. «Я начал носить эту прическу в пятом классе, для меня это было что-то вроде маскировки. Лето перед пятым классом я провел в широком кругу семьи. Некоторые, чьи имена останутся за скобками, проводили вокруг меня много времени. Я подвергался сексуальным домогательствам, изнасилованиям, абьюзу – я даже привык к этому, потому что в таком возрасте вы не знаете, что к чему.

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Я был любопытным ребенком, который не знал, что такое настоящий мир. Я думал, что мои волосы – это то, что я могу контролировать. И это придало мне уверенности. В последнее время мне было не очень. История всплывала у меня в голове и она пробудила внутренних демонов… Из-за этого вируса я начал видеть себя настоящего в зеркале. Короче говоря, я нашел мир и внутреннее счастье. Я прощаю всех, даже людей, которые этого не заслуживают.

Моя прическа была чем-то большим, чем просто прическа. Мои волосы были маской, скрывающей незащищенность, к которой, как я чувствовал, мир не был готов. Но сейчас мне лучше, чем когда-либо. Долой старое. В будущее с новым. Просто знайте, что я люблю всех и каждого из вас. Мира, любви и счастья», – написал игрок в инстаграме.

21-летний баскетболист выступает за «Спёрс» с 2018 года.

Прошлый сезон он провел в фарм-клубе главной команды.

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