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В 22 года Коби женился на мексиканской танцовщице и возмутил родителей. Они не пришли на свадьбу

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Коби Брайант с женой

Фото: Getty Images

Автор:Валерия Кукалева
через 35 минут

Ванесса родила баскетболисту четырех дочерей, одна из которых погибла вместе с отцом.

26 января 2020 года спортивный мир перевернула страшная трагедия – разбился личный вертолет легенды НБА и «Лейкерс» Коби Брайанта. Сам экс-баскетболист был на борту с одной из дочерей. У него осталась жена Ванесса и еще три дочки – младшей едва исполнилось полгода.

Коби познакомился с мексиканской танцовщицей Ванессой Лейн в начале 2000-х: ей было 17 лет. Молодые люди встретились на съемках рэп-клипа Брайанта – восходящая звезда «Лейкерс» тогда даже записал альбом, но провалился в прокате по всем статьям. Зато приобрел другое. Баскетболист встречал любимую из школы, что привлекало толпы зевак – из-за этого девушку отправили на домашнее обучение. Он купил Ванессе шикарное кольцо и погасил долги ее семьи, но собственные родители не принимали избранницу сына.

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Маму и папу Коби не устраивала репутация красотки – она снималась в клипе Снуп Дога далеко не в пуританском образе, а еще была латиноамериканкой, а не афроамериканкой. Самого Брайанта это никоим образом не смущало, и в день 18-летия Ванессы пара объявила о помолвке.

Свадьба состоялась 18 апреля 2001-го. Родители Коби не присутствовали – они вообще вернулись из Лос-Анджелеса в Филадельфию. Брайант не разговаривал с родственниками два года и возобновил общение только после появления первой дочери в 2003 году, но отношения так и остались натянутыми. Таблоиды регулярно писали, что Ванесса контролирует все аспекты жизни мужа вплоть до выбора одежды.

В жизни супругов случались разногласия: в 2010-м Ванесса подала на развод, увидев опубликованные папарацци фотографии Коби в компании других женщин. Она обвинила мужа в измене, но через некоторое время, после тяжбы и публикаций о том, сколько миллионов долларов Коби заплатит уже бывшей жене, история закончилась счастливо. Ванесса забрала заявление и заявила о воссоединении.

Коби Брайант с женой

Фото: Getty Images

После смерти Коби Ванесса получила в наследство 200 миллионов долларов и подала в суд на вертолетную компанию Island Express Helicopters Inc, которая осуществляла злополучный рейс. Женщина, в один день потерявшая мужа и дочь, обвинила компанию в неспособности проверить погодные условия перед вылетом, а пилота – в безрассудстве. На церемонии прощания с Коби она произнесла пронзительную речь, после которой ком в горле появился у каждого услышавшего, прочитавшего и присутствовавшего.

«Коби… Он был моим милым мужем и прекрасным отцом наших детей. Он был моим. Он был моим всем. Мы были вместе с 17 лет. Я была его первой девушкой, его первой любовью, его женой, его лучшим другом. Его доверенным лицом и защитницей. Он был самым удивительным мужем.

У нас действительно была удивительная история любви. Мы любили друг друга всем существом. Два совершенно несовершенных человека, создающих прекрасную семью и воспитывающих наших милых и удивительных девочек. Джианна… Она была папиной дочкой, но я знаю, что она любила и маму. Она всегда говорила мне и показывала, как сильно меня любит. Она любила торты и улыбалась всем», – сказала Ванесса, не сдерживая слез.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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