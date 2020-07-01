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Возможно, матчи НБА будут транслировать с задержкой, чтобы вырезать мат игроков

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Команда Леброна – команда Янниса, Матч всех звезд НБА

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
36 минут назад

Без зрителей микрофоны особенно восприимчивы к тому, что баскетболисты говорят на площадке.

После возобновления сезона НБА без зрителей трансляции матчей могут показывать с небольшой задержкой из-за нецензурных высказываний игроков на площадке.

«Часто баскетболисты говорят друг другу определенные вещи. Они знают, что многое из этого микрофон не воспринимает, потому что на арене шумно. Возможно, теперь им придется немного адаптировать свой язык, зная, что слова будут подхвачены микрофонами. Вероятно, мы будем вынуждены транслировать матчи с небольшой задержкой, и я абсолютно серьезен», – цитирует CBS Sports комиссионера НБА Адама Сильвера.

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  • Ориентировочная дата возобновления НБА – 31 июля.
  • Все 22 команды сыграют на базе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.

ESPN: сезон НБА возобновится в конце июля в «Диснейуорлде»

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