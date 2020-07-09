17 игроков НБА отказались наносить на майки лозунги против расизма

О каких именно игроках идет речь, не уточняется.

17 игроков из команд НБА отказались наносить на игровые майки различные лозунги, связанные с борьбой против расизма и дискриминаций. Об этом сообщает ESPN.

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля, матчи пройдут в спортивном комплексе «Дисней» в Орландо с участием 22 клубов.

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В течение первых четырех игровых дней игроки смогут разместить на майках различные лозунги и слова в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации вместо фамилий. Если игроки захотят оставить лозунги и дальше, они смогут это сделать, но в таком случае под номером будет нанесена их фамилия, а лозунг напечатают над номером.

НБА и профсоюз игроков (NBPA) согласовали список лозунгов и разослали баскетболистам по электронной почте. Сообщается, что на данный момент 285 из 350 игроков согласились использовать лозунги на майках. Самым популярным словом стало Equality («Равенство»), на втором месте лозунг Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). На спинах отказавшихся от нанесения лозунгов игроков будут напечатаны их фамилии.

Как сообщила исполнительный директор NBPA Мишель Робертс, кроме английского, лозунги будут также и на других языках, включая словенский, итальянский, французский креольский, латышский, маори, иврит, боснийский и португальский. В материале отмечается, что майки с лозунгами с матча открытия будут выставлены на аукцион, собранные средства пойдут в фонд социальной справедливости, который управляется игроками, в открытую продажу майки с лозунгами не поступят.

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