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Инстаграм добавил на страницу Коби трогательную надпись

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Коби Брайант, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
8 минут назад

Разработчики соцсети почтили память великого баскетболиста.

Социальная сеть инстаграм отредактировала данные аккаунта погибшего экс-баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Коби Брайанта.

«Светлая память», – написано на странице легендарного спортсмена между аватаром и описанием профиля.

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  • Коби погиб в январе 2020 года в вертолетной авиакатастрофе вместе с дочерью и еще несколькими людьми. Ему был 41 год.
  • Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

В 22 года Коби женился на мексиканской танцовщице и возмутил родителей. Они не пришли на свадьбу

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