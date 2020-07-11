Инстаграм добавил на страницу Коби трогательную надпись

Коби Брайант, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Фото: Getty Images
Разработчики соцсети почтили память великого баскетболиста.
Социальная сеть инстаграм отредактировала данные аккаунта погибшего экс-баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Коби Брайанта.
«Светлая память», – написано на странице легендарного спортсмена между аватаром и описанием профиля.
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- Коби погиб в январе 2020 года в вертолетной авиакатастрофе вместе с дочерью и еще несколькими людьми. Ему был 41 год.
- Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
В 22 года Коби женился на мексиканской танцовщице и возмутил родителей. Они не пришли на свадьбу
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