Леброн отказался наносить на майку антирасистский лозунг

Баскетболист считает, что его ценности ясны и без дополнительных надписей.

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не будет наносить на игровую майку лозунги против расизма и дискриминации.

НБА предоставила атлетам возможность выразить отношение к актуальным социальным проблемам и разместить социальные лозунги на игровых майках. Специальная комиссия оповестила баскетболистов, что они смогут выбрать лишь из определенного ими набора дозволенных высказываний – спортсмены получили несколько десятков вариантов, включая Black Lives Matter, «Я не могу дышать», «Справедливость», «Равенство», «Уважай нас» и другие.

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«На спине моей джерси не будет лозунгов. Никакого неуважения к списку, который был предложен игрокам. Я понимаю всех, кто решит написать что-нибудь на майке. Просто это что-то, что не слишком резонирует с моей миссией, моей целью. Мне бы очень хотелось иметь право голоса в вопросе того, что можно наносить на майку. У меня была пара идей, но я не участвовал в процессе, и это нормально. У меня нет проблем с этим. Мне не нужно иметь что-то на спине майки, чтобы люди понимали мою миссию и суть того, что я делаю», – цитирует Леброна ESPN.

Сезон НБА возобновится 30 июля.

Леброн – трехкратный чемпион НБА.

17 игроков НБА отказались наносить на майки лозунги против расизма

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