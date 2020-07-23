Юный фанат Коби выпал с балкона, пытаясь выполнить фирменный бросок кумира

Мальчик получил несколько переломов, но его жизни ничего не угрожает.

Юный фанат погибшего экс-баскетболиста Коби Брайанта упал с балкона второго этажа в попытке подражать кумиру.

Инцидент произошел в Китае. Восьмиклассник пытался выполнить фирменный финт Коби – так называемый Fade Away Shot, или бросок с отклонением. Мальчик не скоординировал движения и упал за парапет на глазах перепуганных одноклассников. У него диагностировано несколько переломов, но врачи местной больницы оценивают состояние как стабильное.

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Видео можно посмотреть здесь.

Коби погиб в январе 2020 года в вертолетной авиакатастрофе вместе с дочерью и еще несколькими людьми. Ему был 41 год.

Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

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