Юный фанат Коби выпал с балкона, пытаясь выполнить фирменный бросок кумира

Фанат Коби выпал с балкона
Фото: Other Agency
Мальчик получил несколько переломов, но его жизни ничего не угрожает.
Юный фанат погибшего экс-баскетболиста Коби Брайанта упал с балкона второго этажа в попытке подражать кумиру.
Инцидент произошел в Китае. Восьмиклассник пытался выполнить фирменный финт Коби – так называемый Fade Away Shot, или бросок с отклонением. Мальчик не скоординировал движения и упал за парапет на глазах перепуганных одноклассников. У него диагностировано несколько переломов, но врачи местной больницы оценивают состояние как стабильное.
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Видео можно посмотреть здесь.
- Коби погиб в январе 2020 года в вертолетной авиакатастрофе вместе с дочерью и еще несколькими людьми. Ему был 41 год.
- Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
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