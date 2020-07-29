Мужчина, но как вино!

За четыре месяца, что прошли с момента приостановки чемпионата НБА, ставшую внушительной бородищу лидера «Лейкерс» успела исполосовать седина, а его команда прикатила в диснейлендский пузырь без одного из стартеров – Эйвери Брэдли. Когда лига только нажимала на паузу в марте, заокеанские товарищи в принципе разумно рассуждали: остановка не на руку многоопытным ветеранам, которые рассчитывали побороться за титул. Терять драгоценное время в 35 лет категорически вредно для чемпионского здоровья, и Леброна Джеймса называли одним из главных пострадавших от карантина с чисто баскетбольной точки зрения. Однако версия Короля, продемонстрированная телевизионной публике в Орландо, гарантирует: все чушь. Леброн в жестком порядке, несмотря на внешние признаки старения, и будет воевать за титул этим летом.

Можно как угодно относиться к Джеймсу – он, как и любая другая масштабная личность, противоречив со всеми своими решениями и мышечными спазмами, но ни одна собака не станет спорить, что Леброн – это самый чистый экстракт профессионализма. Ютьюб переполнен разнообразнейшими видео с разминок и тренировок главной звезды лиги, и некоторые из них говорят за себя лучше тысячи слов.

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Этот человек фантастическим образом относится к своему организму, и такой подход к делу – один из залогов многолетней и успешной карьеры одного из топовейших атлетов мира. Футбольным фанатам можно для лучшего понимания указать на того же Криштиану или Серегу Рамоса (тоже немолод, бородат и прекрасен).

В Орландо Леброн приехал в тотальном порядке: он, по собственным же словам, абсолютно здоров и готов на все сто. Кстати, пользу дополнительной длительной паузы для немолодого спортсмена многие весной не учли. В сезоне, в котором Леброн как никогда выкладывается в защите и все так же определяет нападение команды, хороший отдых при правильном подходе может быть очень выгоден. С правильным подходом у Короля проблем никаких, так что в июле Джеймс свеж, светел и максимально опасен для соперников. Форма Брона гарантирует, что «Лейкерс» будут биться за карантинный титул. От COVID пострадали вообще все, и в оптимальном состоянии сейчас нет ни одного клуба. В подобных условиях звездность и опыт лидеров сыграют еще большую роль, и для Короля такие нагрузка и ответственность – обычная каждодневная работа. Возьмут ли «Лейкерс» титул – большой вопрос, но нет никаких сомнений в том, что и после истечения нынешнего контракта, в 2022 году, Джеймс останется влиятельной силой. Тогда Леброну будет 37, однако любой клуб НБА выложит максималку без раздумий.

Помимо ультрапрофессионализма, у Джеймса есть еще как минимум два ключевых навыка: умение пользоваться физическим превосходством за счет габаритов и уникальное видение игры. Что касается физики, то здесь нюанс в том, что даже старого и более медленного Джеймса можно без проблем прятать в защите. Если четверка партнеров на площадке хорошо защищается, а тренер не лопух и выстроил грамотную оборонительную систему, то отрядить Джеймса на самого слабого в атаке баскетболиста соперника проблем не составит, какую бы позицию тот не занимал. Леброн может бодаться как с маленькими игроками, так и с большими, многие из которых нынче мельчают.

В нападении же даже 40-летний Леброн будет иметь превосходство над номинальными защитниками. А если его прихватит более крупный и умелый форвард, то, во-первых, никто не мешает разыгрывать комбинации, чтобы облегчить лидеру жизнь, а во-вторых, здесь включается тот самый второй навык – понимание происходящего и элитный пас. Сейчас в «ЛАЛ» Джеймс, как и в первом своем сезоне в НБА, играет чистейшего разыгрывающего – именно он переводит мяч на чужую половину и начинает атаки. В нынешних «Лейкерс» Брон не так часто суется под кольцо и по рисунку игры выполняет функции первого номера.

Такую модель поведения Джеймса на площадке гарантирует господин Энтони Дэвис, являющийся главным оружием калифорнийской команды, если говорить о чистом наборе очков. Леброн же очень часто просто стоит на периметре, не расходуя силы и наблюдая за комбинацией, которую сам и запустил первой передачей. Форвард, если его еще можно так называть, действует за счет выбора позиции и считывания ситуации. Ни единого излишне затраченного килоджоуля, ноль целых пять десятых дополнительных движений – только по делу и только то, что необходимо в данный конкретный эпизод. Если команда отзащищалась, сняла подбор и есть тема рвануть в быстрый отрыв, внутренний механизм Леброна взрывается, придает его телу мгновенное ускорение, и Джеймс в привычной манере за пару-тройку секунд оказывается у чужого кольца, ломая его к чертовой матери.

Но куда более важным умением Леброна, причем как для нынешних «Лейкерс», так и для будущего самого Джеймса, становятся его передачи, которыми он кормит вообще всех. Из того же контрольного матча с «Далласом» куда показательнее ассисты и навесы на всех этих Ховардов и Макги. Это идеальные по силе, точности, аккуратности и своевременности пасы. Способность Короля принимать сиюминутные решения и выдавать на партнеров такое гарантирует ему востребованность.

Человек, который столь ловко читает игру, будет нужен всегда. Даже когда Брон не сможет в каждом матче набирать 25-30 очков, эти самые 10 ассистов вытащат его в топ. Да, престарелого Леброна надо будет менеджерить: подбирать ему правильных ролевиков с трешкой, привлекать в клуб более молодых звезд, находящихся в расцвете, которые и будут обыгрывать защитников и набирать очки. Но скажите, а какому крутому игроку не нужно с умом собирать окружение? Вон, «Филадельфия» так и мучается с тем, как совместить находящихся в самом соку Бена Симмонса и Джоэля Эмбиида. «Хьюстон» ради увеличения мощности Рассела Уэстбрука вообще убрал центровых из состава. И так далее. Ко всему прочему, Леброн и его окружение отличаются сообразительностью и адекватностью, прекрасно понимая, кто и где ему нужен в конкретный момент. И сам Джеймс прекрасно адаптируется к новым условиям. В любом случае нити игры – в его руках, и это самое главное.

Единственное условие, которое должно соблюстись, – отсутствие тяжелых или серийных травм. Когда игроку солидно за 30, любое повреждение вроде разрыва ахилла автоматически означает начало конца. Так случилось с Коби (покойся с миром, легенда!), так убило Демаркуса Казинса, которому, вообще-то, было всего 27, когда карьера полетела в тартарары. И вот именно для этого Леброн вкладывает в свое тело 1,5 миллиона баксов ежегодно и разумно экономит себя по ходу матчей. Также не стоит забывать, что тот же поздний Брайант тащил на себе поганую команду, растрачивая впустую кучу энергии и сил, чего Джеймс, впитав опыт друга, себе не позволяет. Спасибо, досыта накушался этим в прошлом сезоне. Потому и пропихивает через своего агента такие обмены, как в случае с Дэвисом.

Ну а дальше всё упирается в самого Леброна. Только Королю решать, когда остановиться. Но если он желание бешеное имеет, то побеждать в плей-офф 2024-го или 25-го, когда ему будет под сорокет, вполне реально. Чего уж говорить о лете 2020-го.

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