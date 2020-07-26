Лу Уильямс
Фото: Getty Images
Не все соблюдают карантин перед рестартом сезона.
Баскетболист «Клипперс» Лу Уильямс покинул расположение команды в парке развлечений «Диснейуорлд», где все клубы ожидают возобновления сезона НБА.
По информации ESPN, 33-летний баскетболист отпросился ради похорон деда, но позже был замечен в одном из стрипклубов Атланты. Совместное фото с Уильямсом выложил рэпер Джек Харлоу.
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НБА начала внутреннее расследование, и игрок сознался, что действительно нарушил правила самоизоляции после похорон, но заявил, что не контактировал со стриптизершами. «Спросите у моих одноклубников, какой ресторан в Атланте я люблю больше всего. Здесь никто не тусуется, все в масках. Еда на вынос», – написал Уильямс.
В данный момент Лига решает, как будет наказан баскетболист и сколько дней на карантине ему предстоит отбыть.
- Первый матч после рестарта сезона «Клипперс» проведет 30 июля против «Лейкерс».
- Все 22 команды сыграют на базе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.