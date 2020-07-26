Баскетбол
НБА

Баскетболист НБА покинул расположение клуба ради похорон деда, а сам отправился в стрипклуб

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Лу Уильямс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
17 минут назад

Не все соблюдают карантин перед рестартом сезона.

Баскетболист «Клипперс» Лу Уильямс покинул расположение команды в парке развлечений «Диснейуорлд», где все клубы ожидают возобновления сезона НБА.

По информации ESPN, 33-летний баскетболист отпросился ради похорон деда, но позже был замечен в одном из стрипклубов Атланты. Совместное фото с Уильямсом выложил рэпер Джек Харлоу.

НБА

Харден едва не набрал 4 очка одной атакой – его зрелищно уронили на паркет после трехочкового

23/11/2019 В 10:37

НБА начала внутреннее расследование, и игрок сознался, что действительно нарушил правила самоизоляции после похорон, но заявил, что не контактировал со стриптизершами. «Спросите у моих одноклубников, какой ресторан в Атланте я люблю больше всего. Здесь никто не тусуется, все в масках. Еда на вынос», – написал Уильямс.

В данный момент Лига решает, как будет наказан баскетболист и сколько дней на карантине ему предстоит отбыть.

  • Первый матч после рестарта сезона «Клипперс» проведет 30 июля против «Лейкерс».
  • Все 22 команды сыграют на базе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.

Подписывайся на нас ВКонтакте

НБА

Сестру Кавая обвинили в грабеже и убийстве 84-летней женщины. Сейчас она в тюрьме

08/09/2019 В 19:19
НБА

Кавай и Джордж официально перешли в «Клипперс»

10/07/2019 В 21:55
По теме
БаскетболНБАКлипперсЛуис Уильямс
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир