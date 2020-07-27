Баскетболисты нашли обходной путь.

Игроки НБА нашли способ удовлетворять сексуальные потребности.

Баскетболисты находятся в кампусе в Орландо – на время завершения турнира к ним допускается только необходимый клубный персонал. Журналист The Athletic Маркус Томпсон рассказал, как спортсмены справляются с потребностью в женской ласке. «Из того, что мне сказали, люди уже работают над этим. Вам нельзя привозить семью, но у вас может быть тренер или массажист. Мне сказали, что к ним поступают довольно горячие массажистки. Вы знаете пару тренеров оттуда... В общем, есть обходной путь», – рассказал Томпсон в подкасте источника.

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