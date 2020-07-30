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НБА возвращается 🔥 В каком формате и когда пройдут матчи

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НБА

Фото: Getty Images

Автор:Андрей Рабинович
через 31 минут
@rabinovichich

Долгое ожидание подошло к концу.

Когда возобновится сезон-2019/20?

НБА вернется в ночь на 31 июля. Финал завершится не позднее 13 октября.

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Кто будет играть?

22 команды вернутся к доигровке сезона.

Восточная конференция

  • «Милуоки»
  • «Торонто»
  • «Бостон»
  • «Майами»
  • «Индиана»
  • «Филадельфия»
  • «Бруклин»
  • «Орландо»
  • «Вашингтон»

Западная конференция

  • «Лейкерс»
  • «Клипперс»
  • «Денвер»
  • «Юта Джаз»
  • «Оклахома-Сити»
  • «Хьюстон»
  • «Даллас»
  • «Мемфис»
  • «Портленд»
  • «Новый Орлеан»
  • «Сакраменто»
  • «Сан-Антонио»
  • «Финикс»

В каком формате возобновится турнир?

Для доигровки отобрали 22 лучшие команды – клубы, которые уже находятся в зоне плей-офф, и те, которые отстают от нее не более чем на шесть побед. Все команды проведут по восемь матчей для формирования сетки участников плей-офф. Если останется необходимость – между восьмой и девятой командами конференции проведут мини-турнир за последнюю путевку в плей-офф. Плей-офф пройдет в привычном формате с привязкой к конференциям.

Очень сложная схема. Лига объяснила в картинках.

Где будут проходить матчи? Фанатов пустят?

НБА и Disney достигли соглашения о проведении игр в спортивном комплексе компании недалеко от Орландо, штат Флорида. Из-за протоколов здоровья оставшиеся матчи пройдут без зрителей – баскетболисты находятся в полной изоляции.

Когда пройдет плей-офф?

Первый тур начнется 17 августа. Полуфиналы конференций стартуют 31 августа. Финалы конференций – 15 сентября. Финалы НБА начнутся 30 сентября.

Когда начнется сезон-2020/21?

Регулярный сезон-2020/21 планируют начать 1 декабря 2020 года.

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