Долгое ожидание подошло к концу.

Когда возобновится сезон-2019/20?

НБА вернется в ночь на 31 июля. Финал завершится не позднее 13 октября.

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Кто будет играть?

22 команды вернутся к доигровке сезона.

Восточная конференция

«Милуоки»

«Торонто»

«Бостон»

«Майами»

«Индиана»

«Филадельфия»

«Бруклин»

«Орландо»

«Вашингтон»

Западная конференция

«Лейкерс»

«Клипперс»

«Денвер»

«Юта Джаз»

«Оклахома-Сити»

«Хьюстон»

«Даллас»

«Мемфис»

«Портленд»

«Новый Орлеан»

«Сакраменто»

«Сан-Антонио»

«Финикс»

В каком формате возобновится турнир?

Для доигровки отобрали 22 лучшие команды – клубы, которые уже находятся в зоне плей-офф, и те, которые отстают от нее не более чем на шесть побед. Все команды проведут по восемь матчей для формирования сетки участников плей-офф. Если останется необходимость – между восьмой и девятой командами конференции проведут мини-турнир за последнюю путевку в плей-офф. Плей-офф пройдет в привычном формате с привязкой к конференциям.

Очень сложная схема. Лига объяснила в картинках.

Где будут проходить матчи? Фанатов пустят?

НБА и Disney достигли соглашения о проведении игр в спортивном комплексе компании недалеко от Орландо, штат Флорида. Из-за протоколов здоровья оставшиеся матчи пройдут без зрителей – баскетболисты находятся в полной изоляции.

Когда пройдет плей-офф?

Первый тур начнется 17 августа. Полуфиналы конференций стартуют 31 августа. Финалы конференций – 15 сентября. Финалы НБА начнутся 30 сентября.

Когда начнется сезон-2020/21?

Регулярный сезон-2020/21 планируют начать 1 декабря 2020 года.

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