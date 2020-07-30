НБА
Фото: Getty Images
Долгое ожидание подошло к концу.
Когда возобновится сезон-2019/20?
НБА вернется в ночь на 31 июля. Финал завершится не позднее 13 октября.
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Кто будет играть?
22 команды вернутся к доигровке сезона.
Восточная конференция
- «Милуоки»
- «Торонто»
- «Бостон»
- «Майами»
- «Индиана»
- «Филадельфия»
- «Бруклин»
- «Орландо»
- «Вашингтон»
Западная конференция
- «Лейкерс»
- «Клипперс»
- «Денвер»
- «Юта Джаз»
- «Оклахома-Сити»
- «Хьюстон»
- «Даллас»
- «Мемфис»
- «Портленд»
- «Новый Орлеан»
- «Сакраменто»
- «Сан-Антонио»
- «Финикс»
В каком формате возобновится турнир?
Для доигровки отобрали 22 лучшие команды – клубы, которые уже находятся в зоне плей-офф, и те, которые отстают от нее не более чем на шесть побед. Все команды проведут по восемь матчей для формирования сетки участников плей-офф. Если останется необходимость – между восьмой и девятой командами конференции проведут мини-турнир за последнюю путевку в плей-офф. Плей-офф пройдет в привычном формате с привязкой к конференциям.
Очень сложная схема. Лига объяснила в картинках.
Где будут проходить матчи? Фанатов пустят?
НБА и Disney достигли соглашения о проведении игр в спортивном комплексе компании недалеко от Орландо, штат Флорида. Из-за протоколов здоровья оставшиеся матчи пройдут без зрителей – баскетболисты находятся в полной изоляции.
Когда пройдет плей-офф?
Первый тур начнется 17 августа. Полуфиналы конференций стартуют 31 августа. Финалы конференций – 15 сентября. Финалы НБА начнутся 30 сентября.
Когда начнется сезон-2020/21?
Регулярный сезон-2020/21 планируют начать 1 декабря 2020 года.
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