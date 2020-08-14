Самый спортивный рэпер.

Хип-хоп-артист Дрейк опубликовал клип на трек Laugh Now Cry Later. Дуэт с рэпером Lil Durk войдет в новый альбом канадца Certified Lover Boy.

Видео снято в штаб-квартире производителя спортивной одежды Nike. На старте ролика вместе с Дрейком появился звезда «Бруклин Нетс» Кевин Дюрэнт. Рэпер бросил через него со средней, но в монтаже не остался момент, попал ли мяч в корзину или нет.

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Дрейк сыграл с форвардом один на один в пустом зале, двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» легко выбил у артиста мяч на ведении. В отличие от хип-хоп-исполнителя Дюрэнт легко забросил с отклонением, а в следующем эпизоде накрыл бросок соперника.

На второй минуте видео Дрейк спародировал образ звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В таком же белом бигсайз-костюме Леброн сфотографировался после драфта НБА-2003, на котором «Кливленд» выбрал его под первым номером.

На третьей минуте артист повторил знаменитую тренировку чемпиона мира по боксу Мохаммеда Али под водой от 1961 года.

Также в клипе снялись игроки НФЛ – чемпион Супербоула XLVIII в составе «Сиэтл Сихоукс» Маршон Линч, а также ресивер «Кливленд Браунс» Оделл Бекхэм-младший.

В 2013 году Дрейк стал глобальным амбассадором клуба НБА «Торонто Рэпторс».

Форвард Кевин Дюрэнт подписал контракт с «Бруклином», но пропустил этот сезон из-за травмы ахилла.

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