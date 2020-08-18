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Вышел первый тизер «Космического джема 2» с Леброном

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Леброн в тизере «Космического джема 2»

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
14 минут назад

В 2021-м увидим картину целиком.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый тизер фильма «Космический джем 2», в котором снялся звезда «Лейкерс», баскетболист Леброн Джеймс.

В сиквеле 35-летний Леброн впервые предстанет в новой форме, в которой он будет выступать за команду Tune Squad. В тизере он под эпичную музыку идет на камеру.

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