В 2021-м увидим картину целиком.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый тизер фильма «Космический джем 2», в котором снялся звезда «Лейкерс», баскетболист Леброн Джеймс.

В сиквеле 35-летний Леброн впервые предстанет в новой форме, в которой он будет выступать за команду Tune Squad. В тизере он под эпичную музыку идет на камеру.

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Премьера намечена на июль 2021 года.

В первом фильме главную роль исполнила еще одна легенда басетбола – Майкл Джордан.

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