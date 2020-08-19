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Центровой «Лейкерс» погнул кольцо после мощного данка. Матч приостановили, чтобы его выровнять

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Дуайт Ховард

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Дуайт Ховард не рассчитал силу.

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард совершил настолько мощный данк в матче против «Портленда», что кольцо наклонилось – игру пришлось приостановить.

На нестандартное положение дужки обратил внимание тяжелый форвард команды Энтони Дэвис. Матч приостановили, чтобы выровнять кольцо – оказалось, что причиной был Ховард, чей данк получился слишком сильным.

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