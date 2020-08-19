Дуайт Ховард не рассчитал силу.

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард совершил настолько мощный данк в матче против «Портленда», что кольцо наклонилось – игру пришлось приостановить.

На нестандартное положение дужки обратил внимание тяжелый форвард команды Энтони Дэвис. Матч приостановили, чтобы выровнять кольцо – оказалось, что причиной был Ховард, чей данк получился слишком сильным.

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«Лейкерс» проиграли первый матч первого раунда плей-офф со счетом 93:100.

Плей-офф НБА проходит на базе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.

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