Дуайт Ховард
Фото: Getty Images
Дуайт Ховард не рассчитал силу.
Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард совершил настолько мощный данк в матче против «Портленда», что кольцо наклонилось – игру пришлось приостановить.
На нестандартное положение дужки обратил внимание тяжелый форвард команды Энтони Дэвис. Матч приостановили, чтобы выровнять кольцо – оказалось, что причиной был Ховард, чей данк получился слишком сильным.
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- Плей-офф НБА проходит на базе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.
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