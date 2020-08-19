В коллекции Шакила О'Нила – крутые тачки. Реанимация винтажной Импалы-64 – в новом сезоне Discovery

Шакил О’Нил
Фото: Other Agency
И еще несколько роскошных автомобилей легенды.
Ни для кого не секрет, что у Шакила О'Нила весьма специфический вкус. Распространяется он и на машины, которые впечатляют размерами, дизайном и эксклюзивным тюнингом. Ниже – самые эпичные автомонстры из коллекции великого баскетболиста.
Chevy Impala 1964
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Этот раритетный аппарат прокачали ребята из программы «Крутой Тюнинг» канала Discovery. Чип Фуз, Крис Джейкобс и Эй Джей уже больше десяти лет создают уникальные автомобили, приводя в восторг их владельцев.
В ходе передачи выяснилось, что Шак мечтал об этой машине еще с той поры, как переехал в Лос-Анджелес и увидел ее в клипе Dr. Dre и Snoop Dogg. Авто было подарком на день рождения от игрока «Чикаго» Энтони Холла, старого друга Шака. Легенда обратился к Фузу и компании, чтобы те привели в порядок раритет.
Команде телепеределки пришлось решать не только вопросы восстановления машины, но и того, как модернизировать ее, чтобы Шак смог влезть в Chevy Impala и управлять ею. К созданию машины даже привлекли бывшего игрока НБА и специалиста по блокировке бросков Джима Макилвейна в качестве монтажного двойника – специалистам это нужно было для понимания, где разместить водительское сиденье и рулевое колесо. В итоге напольное покрытие понизили на 5 см и удлинили рулевую колонку на 15.
Снаружи машина была выкрашена в темно-серый цвет с добавлением нескольких красных полосок на боковых молдингах и колесах, чтобы соответствовать теме Супермена (прозвище Шака). Также на кузов добавили специальный значок, как дань уважения погибшему другу Шака Кобе Брайанту.
В итоге Шак просто не узнал авто, а потом буквально прыгал от радости с ведущими программы.
Кстати «Крутой тюнинг» теперь можно будет увидеть и в России – с 24 августа по понедельникам в 22:00 на телеканале Discovery. Выпуск с Шаком выйдет в ноябре.
Lamborghini Gallardo
Казалось бы, как можно выделиться с Lamborghini? Очень просто. Шак сделал ее под себя – Gallardo стал длиннее, выше и больше, сохраняя при этом максимально аутентичный дизайн. Тюнинг делали аэрокосмическое и кузовное отделения компании Gaffoglio Family Metalcrafters. Тот неловкий момент, когда кастомизация вполне вероятно дороже спорткара.
Cadillac Escalade
Шаку, видимо, нравится представлять себе супергероем и вне паркета, а потому он купил Cadillac Escalade с лого супермена, нестандартной окраской и дверями с механизмом, напоминающим бабочку.
Mercedes-Benz Sprinter Van
Огромная машина для огромного О'Нила с нестандартным деревянным полом, огромным телевизором и хорошо укомплектованным мини-баром, а также божественной (как говорят) музыкальной системой.
The Big Hoffa Tour Bus
Туристический автобус, который представляет собой наполовину грузовик и наполовину фургон. Шак точно любит путешествовать по дорогам с полным комфортом.
The Rolls Royce Phantom
Но для солидных мероприятий у Шака есть вполне себе респектабельная машина – разве можно представить себе что-то более респектабельное, чем Rolls Royce?
GMC Sierra Denali
Даже из классической американской машины О'Нил может сделать что-то особенное – достаточно просто облить машину золотой краской и поднять кузов на высоту второго этажа.
Polaris Slingshot
Инфернальная колесница, в которую Шак зачем-то воткнул четыре сидения. Правда, когда он едет за рулем, сзади едва ли поместится даже карлик.
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