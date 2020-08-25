Спустя 3 месяца после гибели Джорджа Флойда в Америке новый расовый скандал.

Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал инцидент, случившийся в США 24 августа – полицейский выстрелил в безоружного темнокожего.

В американском Висконсине вспыхнули протесты после нового случая полицейского насилия – представитель органов правопорядка несколько раз выстрелил в 29-летнего темнокожего мужчину Джейкоба Блейка. На записи с места инцидента видно, что Блейк пытается сесть в машину, на заднем сиденье которой находятся его дети, и двое полицейских стреляют ему в спину – можно услышать семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации – он перенес операцию, его состояние стабильно.

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«Если вы сидите здесь и говорите мне, что не было возможности усмирить этого джентльмена или задержать его без стрельбы, значит, вы сидите здесь и лжете не только мне, но и всем темнокожим американцам, потому что мы видим это снова и снова. Если вы посмотрите видео – было несколько моментов, когда они, если бы захотели, могли просто схватить его. Они могли это сделать. Почему каждый раз доходит до стрельбы? Его семья там, дети, все происходит посреди дня… В нашем обществе просто катастрофа.

Люди устали слышать, как я это говорю, но мы, темнокожие люди в Америке, мы боимся. Темнокожие мужчины, темнокожие женщины, темнокожие дети – мы в ужасе. Потому что ты не знаешь [чего ждать]. Ты понятия не имеешь. Ты не знаешь, как полицейский в конкретный день вышел из дома: проснулся ли он на хорошей стороне кровати или плохой, поссорился ли он с подругой, или один из детей сказал ему что-то сумасшедшее и он вышел из дома в ярости. Или, может быть, он просто вышел из дома, сказав, что сегодня настанет конец для одного из этих темнокожих», – сказал баскетболист на пресс-конференции.

В конце весны 2020-го в США началась волна протестов и беспорядков после убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда белокожим полицейским.

Трагедия случилась ровно 3 месяца назад – 25 мая.

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