Инстаграм-модель рассказала об оральном сексе с семью баскетболистами «Финикса»

Узнав об этом, отец-мормон уволил девушку с работы.

Инстаграм-модель Ализа (Ayyyejae) в подкасте No Jumper Podcast рассказала об оральном сексе с семью игроками «Финикса».

Об этом пишет NZ Herald. По словам девушки, она пережила необычный опыт несколько лет назад в Лас-Вегасе – на вечеринке в клубе Drai's Nightclub, где она и встретила баскетболистов НБА. Ализа занималась сексом с мужчиной в отдельной комнате, в ходе процесса в помещение зашли семь игроков «Финикса». В итоге у нее был оральный секс с каждым из них.

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Если вы хорошо владеете английским, может послушать рассказ девушки по ссылке. Предположительно, среди баскетболистов, встретивших Ализу в Лас-Вегасе, был лидер «Санс» Девин Букер.

Инстаграм-красотка не восприняла этот опыт как негативный, скорее наоборот: нашумевший выпуск подкаста No Jumper Podcast поднял число ее подписчиков с трех до 77 тысяч. Ализа также начала карьеру на платформе OnlyFans, где пользователи делятся с фолловерами интимными фотографиями за деньги.

Родители Ализы – мормоны. Она работала в фирме отца, который, узнав о нашумевшей истории с дочерью, уволил ее.

В сезоне-2019/20 «Финикс» занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

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