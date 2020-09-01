«Люди устали смотреть на крайне политизированную НБА. Баскетбольные рейтинги на порядок упали, и им уже не подняться. Надеюсь, в футболе и бейсболе видят это и делают выводы, потому что с ними произойдет то же самое. Встаньте в полный рост за нашу страну и наш флаг!» – написал Трамп в твиттере.