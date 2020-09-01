Президент США Дональд Трамп раскритиковал НБА за политизированность и призвал НФЛ и MLB не повторять ошибок баскетбольной лиги.
«Люди устали смотреть на крайне политизированную НБА. Баскетбольные рейтинги на порядок упали, и им уже не подняться. Надеюсь, в футболе и бейсболе видят это и делают выводы, потому что с ними произойдет то же самое. Встаньте в полный рост за нашу страну и наш флаг!» – написал Трамп в твиттере.
- Ранее баскетболисты «Милуоки» не вышли на матч плей-офф против «Орландо» – игроки просто заперлись в раздевалке.
- Причиной стал очередной акт насилия представителей американской полиции по отношению к темнокожему населению.
- Движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») активно поддерживает главный оппонент Трампа на предстоящих президентских выборах – 77-летний Джо Байден.