Президент США Дональд Трамп раскритиковал НБА за политизированность и призвал НФЛ и MLB не повторять ошибок баскетбольной лиги.

«Люди устали смотреть на крайне политизированную НБА. Баскетбольные рейтинги на порядок упали, и им уже не подняться. Надеюсь, в футболе и бейсболе видят это и делают выводы, потому что с ними произойдет то же самое. Встаньте в полный рост за нашу страну и наш флаг!» – написал Трамп в твиттере.

НБА
«Мы в ужасе!» Леброн прокомментировал новый случай стрельбы полицейским в темнокожего в США
25/08/2020 В 09:34
  • Ранее баскетболисты «Милуоки» не вышли на матч плей-офф против «Орландо» – игроки просто заперлись в раздевалке.
  • Причиной стал очередной акт насилия представителей американской полиции по отношению к темнокожему населению.
  • Движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») активно поддерживает главный оппонент Трампа на предстоящих президентских выборах – 77-летний Джо Байден.

Инстаграм-модель рассказала об оральном сексе с семью баскетболистами «Финикса»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

НБА
Новую звезду «Атланты» разыграли партнеры – его тачку доверху засыпали попкорном
10/11/2018 В 09:06
НБА
Инстаграм-модель рассказала об оральном сексе с семью баскетболистами «Финикса»
26/08/2020 В 15:12