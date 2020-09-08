«Денвер» уступил «Клипперс» в полуфинальном матче Западной конференции НБА – 107:113.

В одном из эпизодов Кавай Леонард из «Клипперс» поставил блок-шот Джамалу Мюррэю из «Денвера» при помощи одного пальца. Особенно эпично выглядит стоп-кадр, опубликованный в твиттер-аккаунте Bleacher Report.

НБА
Инстаграм-модель рассказала об оральном сексе с семью баскетболистами «Финикса»
26/08/2020 В 15:12
  • В прошедшем матче Кавай оформил дабл-дабл (23 очка и 14 подборов). «Клипперс» повели в серии до четырех побед со счетом 2-1.
  • В марте этого года Джамал Мюррэй случайно опубликовал в инстаграме видео орального секса с девушкой.

Трамп: «Люди устали от крайне политизированной НБА»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

НБА
Новую звезду «Атланты» разыграли партнеры – его тачку доверху засыпали попкорном
10/11/2018 В 09:06
НБА
«Меня взломали». В инстаграме баскетболиста «Денвера» появилось видео орального секса с девушкой
24/03/2020 В 17:55