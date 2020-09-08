В одном из эпизодов Кавай Леонард из «Клипперс» поставил блок-шот Джамалу Мюррэю из «Денвера» при помощи одного пальца. Особенно эпично выглядит стоп-кадр, опубликованный в твиттер-аккаунте Bleacher Report.