«Денвер» уступил «Клипперс» в полуфинальном матче Западной конференции НБА – 107:113.
В одном из эпизодов Кавай Леонард из «Клипперс» поставил блок-шот Джамалу Мюррэю из «Денвера» при помощи одного пальца. Особенно эпично выглядит стоп-кадр, опубликованный в твиттер-аккаунте Bleacher Report.
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- В прошедшем матче Кавай оформил дабл-дабл (23 очка и 14 подборов). «Клипперс» повели в серии до четырех побед со счетом 2-1.
- В марте этого года Джамал Мюррэй случайно опубликовал в инстаграме видео орального секса с девушкой.
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