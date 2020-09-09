Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд по победам в плей-офф НБА.
Успешным стал третий матч серии второго раунда плей-офф против «Хьюстона». Матч завершился со счетом 112:102 в пользу «Лейкерс», Леброн набрал 36 очков, выполнил 7 подборов и отдал 5 передач.
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Для 35-летнего Джеймса это была 162-я победа в играх плей-офф – он превзошел достижение пятикратного чемпиона НБА Дерека Фишера.
- В 2011-18 годах Леброн неизменно доходил до финала плей-офф в составе «Майами» и «Кливленда».
- Джеймс выиграл НБА в 2012, 2013 (с «Майами») и 2016 (с «Кливлендом») годах.
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