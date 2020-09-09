Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд по победам в плей-офф НБА.

Успешным стал третий матч серии второго раунда плей-офф против «Хьюстона». Матч завершился со счетом 112:102 в пользу «Лейкерс», Леброн набрал 36 очков, выполнил 7 подборов и отдал 5 передач.