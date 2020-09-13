Легендарный баскетболист Шакил О'Нил станцевал в TikTok под песню российского рэпера и блогера Моргенштерна.
Шакил пристрастился к TikTok под влиянием своего сына Шакира. Обычно они выкладывают ролики, где исполняют синхронные движения под различные песни. На этот раз им приглянулась композиция Моргенштерна под названием «Ice» («Лед»).
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- Моргенштерн – один из самых популярных рэперов в России на данный момент. Его клип «Новый Мерин» набрал в YouTube 78 млн просмотров, аудио и клип на песню «Cadillac» (фит с Элджеем) – суммарно 100 млн просмотров.
- Шакил О'Нил в течение карьеры четыре раза становился чемпионом НБА (трижды в составе «Лейкерс» и один раз – в составе «Майами»).
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