Фото 37-летнего американца, который просит милостыню, завирусилось в соцсетях. У Уэста диагностировано биполярное расстройство, сейчас он не имеет постоянного места жительства.

Профсоюз игроков НБА оказывал бывшему коллеге финансовую помощь, но тот не нашел ей достойного применения и не потратил деньги на реабилитацию.