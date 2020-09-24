Бывший баскетболист НБА Делонт Уэст после завершения карьеры попрошайничает на улицах Далласа.

Фото 37-летнего американца, который просит милостыню, завирусилось в соцсетях. У Уэста диагностировано биполярное расстройство, сейчас он не имеет постоянного места жительства.

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Профсоюз игроков НБА оказывал бывшему коллеге финансовую помощь, но тот не нашел ей достойного применения и не потратил деньги на реабилитацию.

  • В 2008-2010 годах Уэст играл за «Кливленд» с легендой НБА Леброном Джеймсом.
  • Баскетболист завершил спортивную карьеру в 2015 году.

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