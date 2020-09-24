Тикток-блогер и инфлюенсерка, известная в интернете под ником hannmaile, рассказала о финансовом вознаграждении за визит в кампус одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации.
Девушка разместила в тиктоке видео из помещения, очень похожего на номер отеля Grand Floridian, где живут игроки НБА. «Нахожусь сейчас на карантине в Grand Floridian из-за пузыря НБА», – написала Ханна под видео.
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На вопросы подписчиков, как и зачем она пробралась внутрь, леди ответила, что получила за это деньги. «Игрок НБА потратил 7000 долларов, чтобы я была здесь, но еще не знает, что я тут», – ответила девушка.
- В начале сентября Лига отстранила защитника «Хьюстона» Дэньюэла Хауза до конца плей-офф за приглашение дамы, делавшей тесты на коронавирус, в номер отеля.
- Баскетболистам НБА запрещено звать в «пузырь» посторонних людей, которые не считаются родственниками или близкими друзьями. Это сделано по санитарным ограничениям, связанным с распространением инфекции COVID-19.
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