В НБА определился первый финалист – «Лейкерс» стали победителями Западной конференции, выиграв четыре встречи против одной победы у соперника.

В пятом матче серии команда Леброна Джеймса обыграла «Денвер» со счетом 117:107. 35-летний Леброн стал самым результативным в составе победителей: он сделал трипл-дабл с 38 очками, 15 подборами и 10 результативными передачами. 25 очков набрал его партнер Энтони Дэвис.

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  • Финалистом от Востока станет «Бостон» или «Майами».
  • Пока «Майами» ведет в серии со счетом 3-2.

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