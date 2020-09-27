В НБА определился первый финалист – «Лейкерс» стали победителями Западной конференции, выиграв четыре встречи против одной победы у соперника.
В пятом матче серии команда Леброна Джеймса обыграла «Денвер» со счетом 117:107. 35-летний Леброн стал самым результативным в составе победителей: он сделал трипл-дабл с 38 очками, 15 подборами и 10 результативными передачами. 25 очков набрал его партнер Энтони Дэвис.
НБА
Бывший одноклубник Леброна стал бездомным и просит милостыню на улицах Далласа
- Финалистом от Востока станет «Бостон» или «Майами».
- Пока «Майами» ведет в серии со счетом 3-2.
НБА
Леброн побил рекорд по победам в плей-офф НБА
НБА
«Мы в ужасе!» Леброн прокомментировал новый случай стрельбы полицейским в темнокожего в США