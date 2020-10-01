13 сентября Леброн Джеймс засветил временное жилище в Орландо – именно в этом городе НБА проводит рестарт сезона. По номеру звезды «Лейкерс» были разбросаны техника для восстановления и ноутбуки с телевизорами – Джеймс отмечал старт НФЛ. Но внимательный подписчик мог заметить еще одну неспортивную деталь: 19 бутылок и коробку из-под вина.

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Самый благородный алкоголь неслучайно стал спутником Леброна в баббл НБА. В любви к вину Джеймс признался давно. Напиток стал для баскетболиста чем-то вроде сигары Майкла Джордана – пристрастием, которое напоминает о греховности спортсменов. А в спортивных медиа укрепилась цитата: «Я показываю лучший баскетбол в жизни и пью вино почти каждый день».

Леброн в центре целого винного клуба НБА. Однажды он выложил бутылки за 4 тыс. долларов

Инстаграм Леброна – это ежедневные напоминания о величии, проблеме расизма и любимом напитке. Джеймс обожает выкладывать вино и тегать людей, с которыми оно связано. Шатауты уже прилетали Кевину Лаву, бывшему партнеру форварда по «Кливленду», и главному другу в НБА Дуэйну Уэйду.С Уэйдом Леброн играл дважды, в «Майами» и «Кливленде». В «Кавальерс» Дуэйн почти ничего не давал на паркете, зато проводил с Джеймсом винные вечера. Один из них попал в снэпчат.

Правда, главные друзья НБА не всегда едины во вкусах. В 2016-м они поспорили, кто возьмет Мировую серию МЛБ: «Чикаго Кабс» из родного города Уэйда или «Кливленд Индианс», близкие Джеймсу? Леброн проиграл, о чем Дуэйн рассказывать в соцсети. А годом ранее Джеймс уступил в таком же споре форварду «Голден Стейт» Дрэймонду Грину – тогда ставки были на вино за 2,5 тысячи долларов.

Иногда Леброн обходится без азарта и рекламирует вино в одиночку. Однажды Джеймс подсветил в инстаграме пять бутылок на общую цену в 4 тысячи долларов. SB Nation тут же определил: одна из бутылок входит в топ американских вин, продается за 2,5-3 тысячи долларов и производится на винодельне Стэна Кронке, акционера «Арсенала» и владельца «Денвер Наггетс». Bleacher Report уверяет: средняя цена винтажного вина Леброна маячит между 300 и 500 долларами.

Вино сопровождает Леброна даже на играх. А еще он судился с пивной компанией

В 2018-м Джеймс выдал самый яркий винный перфоманс в истории НБА: приехал на матч против «Клипперс» со стаканом в руке. Нет, Леброн не выбегал на паркет под градусом. Ту игру он пропустил из-за травмы паха, а партнерам винный запах со скамейки не помог: «Лейкерс» проиграли 107:118.

Годом ранее Леброн разрывал за «Кливленд»: от короля страдали команды Восточной конференции и пивные компании. В матче плей-офф с «Торонто» Джеймс помчал праздновать фол соперника и выхватил пиво у девушки, которая шагала вдоль линии аута. Леброн принюхался и тут же вернул бутылку. Фанаты маркировали это как легкомыслие по отношению к «Рэпторс», а после игры Джеймс заметил, что предпочитает пиву бокал красного.

Производитель бутылки, за которую схватился Леброн, тут же трансформировал эпизод в рекламу. Джеймс и его бизнес-партнеры возмутились и подали в суд: эта же компания стебала спортсмена и наживалась на его уходе из «Кливленда» в «Майами». Тогда Great Lakes Brewing выпустили пиво под названием Quitness – этой калькой со слова Greatness фаны атаковали Леброна после побега из «Кавс».

Джеймс диктует выбор вина по всему миру. У него уникальная память на запахи

В 2019-м Wall Street Journal поделился яркой историей про влияние Леброна на любителей вина. Джеймс выложил в инстаграм бутылку каберне совиньона Alexander Valley. Спустя сутки на Vivino – это приложение для энофилов, которое подсказывает выбор напитка – появилась рецензия на шардоне от винодельни Jordan. Отзыв был коротким: «Леброн». А вину поставили 4,5 звезд из 5. Лиза Мэттсон, пиар-директор винодельни, назвала это прямым доказательством: вселенная напитка меняется, а выбор Леброна влияет на покупателей по всему миру.

Для этого у Джеймса есть все компетенции. Увлекаться вином он начал только к 30, но втянулся быстро – помог бизнес-партнер Маверик Картер. В 32 Леброн уже приезжал в Напа Каунти – главный винодельческий регион США. Местных работников Джеймс расспрашивал о влиянии солнца на виноград, правильной посадке ягод и цене бизнеса. Там же Леброна научили различать самые тонкие нотки вкуса: дали понюхать грунт и землю с высоким содержанием железа. Джеймса осенило.

Леброн Джеймс и душ из шампанского Фото: Getty Images

Итог всех экспериментов – гигантская память на вино. Кевин Лав называет ее суперкомпьютерной. А бывший генменеджер «Кливленда» Дэвид Гриффин удивляется: «Память Леброна выстреливает моментально. Ему достаточно один раз проехать мимо поля с лавандой, чтобы спустя три года опустить нос в стакан и заявить: «Чувствую лаванду в этом вине».

А это нормально: пить и оставаться звездой баскетбола в 36?

Если коротко – дело в количестве.

Одно из объяснений приводит Inverse, сайт про науку и технологии. Он вспоминает французский парадокс: в этой стране люди пьют литрами, но почти не страдают от ишемической болезни. Некоторые исследования находят связь между скромным употреблением алкоголя и здоровьем сердца.

Красное вино в этом смысле особо полезно – его химические элементы улучшают главный насос организма. Американская Ассоциация Сердца рекомендует мужчинам не более двух бокалов вина в день, а женщинам – не более одного. Под бокалом имеют в виду 120 мл напитка.

Кажется, Леброн следует этой рекомендации строже всех. Он действительно показывает лучший баскетбол в жизни. А до нового титула НБА остался только шаг.

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