«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Майами Хит» в первом матче финальной серии плей-офф НБА – встреча закончилась со счетом 116:98.
На паркете в составе победителей царил Энтони Дэвис – игрок набрал 34 очка. У Леброна Джеймса дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов. В какой-то момент разрыв в счете достигал 32 очков – «Лейкерс» на старте финала выглядят намного круче.
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