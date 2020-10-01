На паркете в составе победителей царил Энтони Дэвис – игрок набрал 34 очка. У Леброна Джеймса дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов. В какой-то момент разрыв в счете достигал 32 очков – «Лейкерс» на старте финала выглядят намного круче.