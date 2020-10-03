Главная звезда «Лос-Анджелеса», 35-летний Леброн Джеймс, стал самым результаивным игроком встречи, набрав 33 очка и сделав девять подборов. У центрового Энтони Дэвиса, сделавшего дабл-дабл – 32 очка и 14 подборов. У «Майами» 25 очков набрал Джимми Батлер, ему также удался дабл-дабл.