«Лейкерс» упрочили лидерство в финальной серии НБА, победив «Майами» со счетом 124:114.
Главная звезда «Лос-Анджелеса», 35-летний Леброн Джеймс, стал самым результаивным игроком встречи, набрав 33 очка и сделав девять подборов. У центрового Энтони Дэвиса, сделавшего дабл-дабл – 32 очка и 14 подборов. У «Майами» 25 очков набрал Джимми Батлер, ему также удался дабл-дабл.
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- «Лейкерс» повели в серии со счетом 2-0.
- Команда Леброна не становилась чемпионом с 2010 года.
- Третий матч состоится ночью 5 октября.
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