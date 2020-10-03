«Лейкерс» упрочили лидерство в финальной серии НБА, победив «Майами» со счетом 124:114.

Главная звезда «Лос-Анджелеса», 35-летний Леброн Джеймс, стал самым результаивным игроком встречи, набрав 33 очка и сделав девять подборов. У центрового Энтони Дэвиса, сделавшего дабл-дабл – 32 очка и 14 подборов. У «Майами» 25 очков набрал Джимми Батлер, ему также удался дабл-дабл.

НБА
Леброн рвет НБА благодаря вину. Пьет его ежедневно и становится сильнее
ВЧЕРА В 07:54
  • «Лейкерс» повели в серии со счетом 2-0.
  • Команда Леброна не становилась чемпионом с 2010 года.
  • Третий матч состоится ночью 5 октября.

Леброн рвет НБА благодаря вину. Пьет его ежедневно и становится сильнее

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