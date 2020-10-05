Завершился третий матч финальной серии НБА между «Лейкерс» и «Майами». «Хит» сократил отставание, выиграв со счетом 115:104.
Джимми Батлер стал самым результативным в составе победителей: он оформил трипл-дабл из 40 очков, совершил 11 подборов и сделал 13 передач. По 17 очков набрали Тайлер Хирроу и Келли Олиник.
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33 очка Леброна во втором матче приблизили «Лейкерс» к чемпионству
У «Лейкерс» ярче всех снова проявил себя Леброн Джеймс – у него дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.
- Счет по матчам – 2-1 в пользу «Лейкерс», серия играется до четырех побед.
- Четвертый матч запланирован на 7 октября.
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«Лейкерс» сокрушили «Майами» в первом матче финальной серии
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Леброн рвет НБА благодаря вину. Пьет его ежедневно и становится сильнее