«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Майами Хит» в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА – 102:96.
В составе победителей на паркете как обычно решали Джеймс и Дэвис. Леброн оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов, у Энтони 22 очка. В составе «Майами» Джимми Батлер набрал 22 очка и 10 подборов.
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«Майами» обыграл «Лейкерс» в третьем матче и сократил отставание в финале
- Счет в серии – 3:1 в пользу «Лос Анджелеса», розыгрыш проводится до четырех побед.
- Пятый матч пройдет в ночь на 10 октября.
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«Майами» обыграл «Лейкерс» в третьем матче и сократил отставание в финале