«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Майами Хит» в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА – 102:96.

В составе победителей на паркете как обычно решали Джеймс и Дэвис. Леброн оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов, у Энтони 22 очка. В составе «Майами» Джимми Батлер набрал 22 очка и 10 подборов.

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05/10/2020 В 05:20
  • Счет в серии – 3:1 в пользу «Лос Анджелеса», розыгрыш проводится до четырех побед.
  • Пятый матч пройдет в ночь на 10 октября.

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