Завершился пятый матч финальной серии НБА между «Лейкерс» и «Майами» – чемпион до сих пор не определен, так как «Хитс» выиграли со счетом 111:108.

Исход матча решался на последних минутах. «Лейкерс» дважды выходили вперед, ведя в счете 106:105 и 108:107, но в решающий момент сильнее оказался «Майами». Самым результативным игроком в составе победителей стал нападающий Джимми Батлер с трипл-даблом из 35 очков, 12 подборами и 11 передачами.

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Лучший в «Лейкерс» – разумеется, Леброн Джеймс: у него 40 очков, 13 подборов и семи передач. Дабл-дабл оформил Энтони Дэвис.

Счет в серии, которая играется до четырех побед – 3-2 в пользу «Лейкерс».

Шестой матч состоится ночью с 11 на 12 октября.

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