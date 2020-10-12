Обычно Король столько и строит империи – два года, больше не нужно. После Решения (великого объявления об уходе в «Майами») строго на второй сезон Леброн Джеймс становится чемпионом НБА – так получилось в «Хит», затем в «Кливленде» и теперь в «Лейкерс».

С возрастом у главного альфа-самца Лиги меняется лишь уровень проблем. В 2011-м он напоролся на боевитых «Даллас Маверикс», последний крестовый поход Дирка Новицки и Дуэйна Уэйда, который не верил, что у него отжали команду, словно ларек в провинциальной России 90-х. В 2015-м «Кливленд Кавальерс» были первым личным проектом Джеймса – это в Огайо он учился превращать стартап в завод по производству перстней.

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В Лос-Анджелес Леброна звали уже как опытного бизнес-коуча – зачем платить тренеру, ассистентам, припевалам в раздевалке, директору по маркетингу и генменеджеру, если можно сэкономить и позвать одного человека, работающего машиной по зарабатыванию денег и титулов. В «Лейкерс» первый сезон ушел на чистку и перезагрузку (в том числе и самого Короля), а во втором оказалось, что для побед нужно просто добавить Энтони Дэвиса.

Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Майами Хит», четвертый матч Финала НБА Фото: Getty Images

Форвард-бровь идеально дополнил высокого Джеймса в лиге шустрых коротышек. Когда все продвинутые клубы НБА посмотрели на пальцы и поняли, что три очка больше, чем два, в «ЛАЛ» пошли еще дальше.

Вся чемпионская кампания «озерников» – это один гигантский фильм «Довод» Кристофера Нолана длиной в 11,5 месяцев. После этого титула Леброна половина генменеджеров хлопнет по лбу и поймет, как «Лейкерс» их развели и оказались впереди любой мысли даже раньше, чем она появилась у всех в головах.

Да, конечно, три больше двух, но надежные два в посте и растягивающие большие намного лучше 45% попаданий из-за дуги. А четыре очка в двух владениях еще больше трех после точного дальнего броска и промаха из угла. Прибавьте к этому усилившиеся трехи Дэвиса (11,1% и 14,1% в двух последних регулярках за «Нью-Орлеан», 19,9% в «Стэйплс Центре») и получите убийственную машину по изнасилованию чужого кольца. «ЛАЛ» всех переиграли еще до того, как соперники поняли, что это за игра.

Конечно, «Лейкерс» повезло по сетке – у каждого соперника по плей-офф потихоньку ломались лидеры, расклеивалась командная игра или важные ролевики приводили в номер проституток. У «Майами» еще на старте финальной серии вылетели Горан Драгич и Бэм Адебайо, поэтому максимум, на что они рассчитывали, – два выигранных матча силами Джимми Батлера.

Джеймсу с Дэвисом не попались ни «Клипперс» Кавая и Джорджа, ни «Бостон» с толпой топ-малышей, ни «Милуоки» с Яннисом. Максимально комфортная среда – удобнее только лечь в теплую ванну, куда тебе принесут перстни.

Второй год подряд в Финал НБА попала команда без кучи важных запчастей, без которых все разваливается и ничего не едет. В 2019-м травмы убили «Голден Стэйт», в 2020-м «Хит» потеряли двух игроков основы и разложились перед «Лейкерс» на молекулы. «Майами» зацепили целых две встречи в решающей серии – оба раза когда выдавал феерию Батлер, а еще когда Королю и Дэвису не помогали ролевики. Конечно, это не проблема «ЛАЛ», но они просто показали, как Леброн создает чемпионские команды.

В коронавирусную паузу из команды вылетел Эвери Брэдли – основополагающий маленький из стартовой пятерки, невероятно полезный в защите. Он испугался, что передаст из пузыря китайскую инфекцию шестилетнему сыну с респираторными заболеваниями. И «озерники» нашли в ростере Кентавиуса Кендуэлл-Поупа, который получил место в основе и затащил решающие минуты четвертой игры Финала. Или активировали Рэджона Рондо, забившего шесть из шести в шестом матче.

Та же история с Демаркусом Казинсом, на которого рассчитывали как на еще одного большого с классными трехами. И вместо него побольше времени на паркете досталось Дуайту Ховарду, Маркиффу Моррису и Кайлу Кузме. Именно так и строятся империи, и Леброн за последнее десятилетие усвоил это лучше всех.

«Лейкерс» вообще двигаются по спирали и развиваются декадами – если посмотреть на их титулы, то заметно, что от одной династии до другой как раз и проходит примерно 10 лет. Если не брать 1980-е, где Мэджик с Каримом выкосили пять трофеев на пару сроков вперед, то потом Шак и Коби сделали три-пит в начале нулевых, а затем Брайант подтянул Газоля и взял еще два титула на стыке нулевых и десятых. Следующие 10 лет правили попеременно Джеймс и «Голден Стэйт», оттого в Лос-Анджелесе так доверились Королю.

Леброн Джеймс, «Лос-Анджелес Лейкерс», Финал НБА Фото: Getty Images

В ситуации пузыря, который доводил игроков с нестабильной психикой и сперматоксикозом, «ЛАЛ» оказались готовы лучше остальных. Трансформация игры Леброна и частичное перекладывание ответственности за результат на Дэвиса сделали из них новый убийственный дуэт, уникальный для «Стэйплс Центра».

Раньше в пурпурно-золотой части Лос-Анджелеса считалось, что к чемпионству команду приведет лишь сочетание топ-большого и топ-маленького. Но Джеймс и Бровь наперекор намоленности места и всем тенденциям развития баскетбола доказали, что кубок можно взять и с лидерами ростом 2,06 и 2,08 м. Они оба – уникальные атлеты, которые делают друг друга лучше. Но ничего бы не было без волшебных бизнес-мозгов Леброна, который наперед просчитал, что будет лучше для его карьеры, тела и дела.

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