«Лейкерс» выиграли шестой матч финальной серии НБА против «Майами» и стали чемпионами НБА.

Игра завершилась со счетом 106:93. MVP серии был признан 35-летний Леброн Джеймс, который в заключительном матче оформил трипл-дабл: набрал 28 очков, сделал 14 подборов и 10 передач. Его средние показатели в финале – 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передачи.

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Дабл-дабл – у его партнера по команде Энтони Дэвиса (19 очков, 15 подборов и три передачи), а также у игрока «Майами» Бэма Адебайо (25 очков, 10 подборов и пять передач).

«Лейкерс» выиграли 17-й титул и сравнялись по трофеям с «Бостоном».

Для Леброна это четвертый титул.

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