В Челябинске появился граффити с изображением легенды баскетбола Коби Брайанта, трагически погибшего в январе 2020 года в вертолетной авиакатастрофе.
Рисунок красуется на стенах баскетбольного СДЮСШОР номер восемь – возможно, его появление приурочено к победе «Лейкерс» над «Майами» в финальной серии НБА.
НБА
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«Аккурат к завершению финала. Гордость», – написал в твиттере поделившийся фотографией журналист РИА Новости Семен Галькевич.
- «Лейкерс» победили в шести матчах, MVP финала стал Леброн Джеймс.
- Коби погиб 26 января вместе с дочерью. Он пять раз выигрывал НБА в составе «Лейкерс».
НБА
Инстаграм добавил на страницу Коби трогательную надпись
НБА
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