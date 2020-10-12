В Челябинске появился граффити с изображением легенды баскетбола Коби Брайанта, трагически погибшего в январе 2020 года в вертолетной авиакатастрофе.

Рисунок красуется на стенах баскетбольного СДЮСШОР номер восемь – возможно, его появление приурочено к победе «Лейкерс» над «Майами» в финальной серии НБА.

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«Аккурат к завершению финала. Гордость», – написал в твиттере поделившийся фотографией журналист РИА Новости Семен Галькевич.

  • «Лейкерс» победили в шести матчах, MVP финала стал Леброн Джеймс.
  • Коби погиб 26 января вместе с дочерью. Он пять раз выигрывал НБА в составе «Лейкерс».

Леброн – самый умный чемпион НБА. За 2 года создал в «Лейкерс» империю

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