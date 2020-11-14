Легенда «Лейкерс» Коби Брайант попал в список мертвых знаменитостей, чьи имена после смерти приносят доход наследникам.

Экс-баскетболист занял шестое место в рейтинге, который составил журнал Forbes. Несмотря на смерть Брайанта, его семья получает прибыль от продажи именной коллекции бывшего спортсмена и 300 тысяч экземпляров автобиографии. Сообщается, что сумма от реализации книги составила 20 миллионов долларов.

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С полным рейтингом, который возглавил певец Майкл Джексон (48 миллионов долларов в 2020 году) можно ознакомиться здесь.

  • Коби погиб в январе 2020 года в вертолетной авиакатастрофе вместе с дочерью и еще несколькими людьми. Ему был 41 год.
  • Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

В 22 года Коби женился на мексиканской танцовщице и возмутил родителей. Они не пришли на свадьбу

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