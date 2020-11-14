Легенда «Лейкерс» Коби Брайант попал в список мертвых знаменитостей, чьи имена после смерти приносят доход наследникам.
Экс-баскетболист занял шестое место в рейтинге, который составил журнал Forbes. Несмотря на смерть Брайанта, его семья получает прибыль от продажи именной коллекции бывшего спортсмена и 300 тысяч экземпляров автобиографии. Сообщается, что сумма от реализации книги составила 20 миллионов долларов.
НБА
В Челябинске отметили победу «Лейкерс» граффити с изображением Коби
С полным рейтингом, который возглавил певец Майкл Джексон (48 миллионов долларов в 2020 году) можно ознакомиться здесь.
- Коби погиб в январе 2020 года в вертолетной авиакатастрофе вместе с дочерью и еще несколькими людьми. Ему был 41 год.
- Брайант – пятикратный победитель НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
НБА
Юный фанат Коби выпал с балкона, пытаясь выполнить фирменный бросок кумира
НБА
Инстаграм добавил на страницу Коби трогательную надпись