Экс-баскетболист занял шестое место в рейтинге, который составил журнал Forbes. Несмотря на смерть Брайанта, его семья получает прибыль от продажи именной коллекции бывшего спортсмена и 300 тысяч экземпляров автобиографии. Сообщается, что сумма от реализации книги составила 20 миллионов долларов.