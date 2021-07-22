Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новое выдающееся достижения. За сезона-2020/21 баскетболист заработал 39 миллионов долларов.
В результате его доход за карьеру превысит 1 миллиард долларов, сообщает издание Sportico. В учет принимать, как зарплата в НБА, так и рекламные контракты, но только в течение игровой карьеры. Леброн первым в истории лиги заработал миллиард. Легендарный Майкл Джордан не достиг этой отметки даже с поправкой на инфляцию, хотя с учетом периода после ухода из баскетбола его заработок достиг 2 миллиардов долларов.
- Среди действующих баскетболистов второе место занимает Кевин Дюрант из «Бруклин Нетс» (580 млн долларов).
- Кроме Леброна, среди всех спортсменов миллиард долларов в течение игровых карьер заработали Тайгер Вудс (гольф), Флойд Мэйуэзер (бокс), Криштиану Роналду, Лионель Месси (оба – футбол) и Роджер Федерер (теннис).
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