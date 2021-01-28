Филадельфия - Лейкерс

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Филадельфия – Лейкерс на Eurosport.ru! 28 января 2021 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филадельфия и Лейкерс и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Филадельфия и Лейкерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

