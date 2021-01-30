Новый Орлеан
-
3:30
30.01.21
Нью-Орлеан Арена
Милуоки
НБА • Регулярный
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Новый Орлеан - Милуоки

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Новый Орлеан – Милуоки на Eurosport.ru! 30 января 2021 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Новый Орлеан и Милуоки и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Новый Орлеан и Милуоки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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