Шарлотт
-
3:00
04.02.21
Тайм Уорнер Кейбл Арена
Филадельфия
НБА • Регулярный
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Шарлотт - Филадельфия

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Шарлотт – Филадельфия на Eurosport.ru! 4 февраля 2021 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шарлотт и Филадельфия и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шарлотт и Филадельфия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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