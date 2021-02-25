Майами
-
4:00
25.02.21
АмериканЭйрлайнс Арена
Торонто
НБА • Регулярный
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Перед матчем

Майами - Торонто

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Майами – Торонто на Eurosport.ru! 25 февраля 2021 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Майами и Торонто и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Майами и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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