Хьюстон
-
4:00
23.03.21
Тойота Центр
Торонто
НБА • Регулярный
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Перед матчем

Хьюстон - Торонто

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Хьюстон – Торонто на Eurosport.ru! 23 марта 2021 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хьюстон и Торонто и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хьюстон и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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