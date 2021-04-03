Нью-Йорк - Даллас

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Нью-Йорк – Даллас на Eurosport.ru! 3 апреля 2021 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Йорк и Даллас и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью-Йорк и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

