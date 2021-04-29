Бостон
-
2:30
29.04.21
ТД Гарден
Шарлотт
НБА • Регулярный
КалендарьТаблица
Перед матчем

Бостон - Шарлотт

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Бостон – Шарлотт на Eurosport.ru! 29 апреля 2021 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бостон и Шарлотт и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бостон и Шарлотт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет