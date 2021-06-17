Филадельфия
-
2:30
17.06.21
Уэллс Фарго Центр
Атланта
НБА • Второй раунд
Плей-офф
Перед матчем

Филадельфия - Атланта

Баскетбол. Следите за матчем Филадельфия – Атланта на Eurosport.ru! 17 июня 2021 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филадельфия и Атланта и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Баскетбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Филадельфия и Атланта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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